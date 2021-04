La protesta dei lavoratori di Luna Park

(LaPresse) Protesta dei giostrai in diverse città italiane. Da Torino a Bologna, passando per Firenze, Venezia, Cagliari, migliaia di camion sono incollonnati per protestare contro le misure anti Covid e la mancanza di ristori. Protesta anche a Milano: i mezzi pesanti hanno creato forti rallentamenti in tangenziale. “Una grandissima manifestazione con più di mille mezzi in autostrada” spiegano i manifestanti.

