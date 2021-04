La sentenza del tribunale lombardo

(LaPresse) Assolti “perché il fatto non sussiste” i quattro ex manager del Teatro alla Scala, imputati per omicidio colposo nel processo per la morte di alcuni lavoratori considerata collegata alla presenza di amianto nel vecchio edificio. “Vergogna, li avete uccisi due volte!” hanno urlato colleghi e parenti delle vittime in aula dopo la lettura del dispositivo da parte di Mariolina Panasiti, presidente della nona sezione del tribunale di Milano. “Non possiamo accettare che il diritto dei padroni valga più di quello dei lavoratori, questi lavoratori sono stati avvelenati – spiegano alcuni di loro – oggi li hanno uccisi per la seconda volta”.

