Folla di militanti di estrema destra in via Paladini per ricordare il giovane ucciso nel 1975

(LaPresse) Un mare di braccia alzate e saluti romani alla commemorazione di Sergio Ramelli. In 500 giovedì sera, in via Paladini a Milano, hanno ricordato il 18enne militante del Fronte della Gioventù ucciso sotto casa da un commando di Avanguardia Operaia nel 1975.

