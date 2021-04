L'operazione dell'Antiterrorismo italiano in collaborazione con le forze di polizia francesi

Sette ex terroristi rossi, accusati in Italia di atti di terrorismo commessi negli anni ’70 e ’80, sono stati arrestati questa mattina in Francia, su richiesta dell’Italia. Altri tre sono ricercati. Lo ha riferito l’Eliseo, secondo quanto riporta Le Figaro.

Secondo quanto si apprende da fonti italiane, l’operazione è stata condotta dall’Antiterrorismo italiano in collaborazione con l’antiterrorismo della polizia nazionale francese (lo Sdat), attraverso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Criminalpol (Scip), e l’esperto per la sicurezza della polizia italiana a Parigi.

Gli ex terroristi italiani arrestati questa mattina in Francia, nell’ambito dell’operazione ‘Ombre rosse’, sono Giovanni Alimonti, ex Br, che deve scontare una pena di 11 anni, 6 masi e 9 giorni; Enzo Calvitti, ex Brigate Rosse, condannato a 18 anni, 7 mesi e 25 giorni; Roberta Cappelli, ex Brigate Rosse, condannata all’ergastolo; Marina Petrella, ex Br, condannata all’ergastolo; Giorgio Pietrostefani, di Lotta Continua, che deve scontare 14 anni, 2 mesi e 11 giorni; Sergio Tornaghi, ex Brigate Rosse,condannato all’ergastolo; Narciso Manenti, ex Nuclei Armati Contropotere Territoriale, condannato all’ergastolo.

