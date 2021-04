Fuori programma per il presidente della Repubblica: al Quadraro si reca nella piazza dei Tribuni in memoria del rastrellamento

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto all’Altare della Patria a Roma per la deposizione della corona al Milite ignoto per il 76esimo anniversario della Liberazione. Per questo 25 aprile, presenti il premier Mario Draghi, i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Alberti Casellati, il presidente della Consulta Giancarlo Coraggio.

Fuori programma per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si è recato, dopo la deposizione della corona all’Altare della Patria, in piazza dei Tribuni, nel popolare quartiere romano del Quadraro. Proprio in quella piazza si svolse una delle pagine più tristi e poco ricordate della storia di Liberazione, e Mattarella ha voluto commemorare quell’episodio deponendo una corona di alloro davanti al monumento, che ricorda il rastrellamento e la deportazione di molti abitanti del quartiere.

