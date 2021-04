Scoperta un'associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla bancarotta e all'autoriciclaggio

(LaPresse) I finanzieri del Comando provinciale di Milano hanno scoperto un’associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla truffa sia ai danni degli istituti di credito che sui finanziamenti e contributi pubblici per il covid, alla bancarotta fraudolenta e all’autoriciclaggio. 21 arresti su ordine del gip del tribunale di Monza. Le Fiamme Gialle hanno anche sequestrato immobili, terreni, quote societarie, conti correnti e contanti per un valore di circa 40 milioni di euro.

