Ieri scontri in Val Susa, manifestante ferita in ospedale

(LaPresse) Ancora tensioni al cantiere di San Didero in Val Susa. I No Tav hanno diffuso un video montaggio che mostra il lancio di lacrimogeni da parte della polizia: secondo gli attivisti una manifestante è stata ferita proprio da un lacrimogeno ed è ricoverata in ospedale, mentre la questura ha fatto sapere che non ci sono stati incontri ravvicinati tra manifestanti e polizia. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata