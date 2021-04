Chiesti dieci miliardi di euro per il salvataggio della compagnia. No della Commissione europea

(LaPresse) Una delegazione di lavoratori Alitalia ha raggiunto il Campidoglio, a Roma, dove la sindaca Raggi ha convocato un Consiglio straordinario per discutere la crisi della compagnia di bandiera. I dipendenti chiedono allo Stato e all’Europa dieci miliardi di euro per il salvataggio della compagnia di bandiera italiana. Ma l’Unione europea è contraria all’erogazione di fondi. “Alitalia è stata persistentemente in perdita ed era una società in difficoltà già a fine 2019, prima del Covid-19. Questo la esclude dalla possibilità di ricevere aiuti sulla base del quadro temporaneo di aiuti di Stato”, ha ribadito una portavoce della Commissione europea in conferenza stampa, rispondendo a chi metteva a confronto la situazione del vettore italiano con quella di Air France. Quest’ultima “non si trovava in difficoltà alla fine del 2019 e questo è il motivo per cui può essere ricapitalizzata sulla base del quadro di aiuti di Stato”.

