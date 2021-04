Oggi la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino

E’ prevista oggi l’udienza per Dana Lauriola, ex portavoce e attivista No Tav, nella quale il Tribunale di Sorveglianza di Torino stabilirà in che modo Lauriola proseguirà per scontare la pena (in carcere o con altre modalità). Nell’ultimo mese diversi esponenti del mondo dello spettacolo si sono esposti sul tema: Lauriola è in carcere dal 17 settembre 2020 per una manifestazione che risale al 2012 ad Avigliana, durante la quale parlava al megafono mentre alcuni manifestanti bloccavano il casello della Torino-Bardonecchia. In un video (Z)ZeroCalcare, Elio Germano, Giovanna Marini, Bebo e Lo Stato Sociale, Rita Pelusio e Sabina Guzzanti raccontano quella che secondo loro è “l’ingiusta condanna di Dana a due anni di carcere”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata