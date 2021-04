Circa un centinaio i lavoratori in piazza

Assemblea pubblica, in piazza del Plebiscito a Napoli, degli operai della Whirlpool per scongiurare il licenziamento. Da un comunicato diramato dalle sigle sindacali Fim -Fiom- Uilm si è appreso che la direzione aziendale pur avendo registrato una ripresa dei volumi con conseguente miglioramento del mercato degli elettrodomestici conferma la chiusura degli stabilimenti di via Argine.

