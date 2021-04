A Milano 60 sanzionati in un giorno per violazione del divieto di spostamento

Un week end all’insegna dei controlli del rispetto delle misure restrittive anti-Covid, quello di Pasqua. La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese lo aveva annunciato nei giorni scorsi: oltre 7omila agenti sono scesi in strada ieri per rafforzare i posti di blocco in città, centri storici, parchi e litorali del Paese che da ieri fino al 6 aprile rimarrà in zona rossa.

A Milano, nella notte, 60 persone sono state multate nella soal giornata di ieri: intorno alle 18.30, infatti, alcuni residenti del centro hanno segnalato al 112 schiamazzi provenienti da un’abitazione. Sul posto i militari hanno accertato la presenza, in un appartamento al primo piano, di 16 persone che ascoltavano musica ad alto volume. Dei partecipanti alla festa, trentenni, studenti universitari, solo uno dei presenti è risultato domiciliato nell’appartamento, mentre i restanti 15 sono risultati residenti altrove. Tutti i presenti sono stati identificati e sanzionati per la violazione del divieto di spostamento in ambito comunale. Situazione simile in un altro apppartamento della città, dove le duq inquiline avevano organizzato una festa con compagni di corso e amici: 19 i sanzionati.

Situazione simile anche in provincia, a Buccinasco, dove un bar è stato sanzionato e chiuso per cinque giorni per gli assembrati che si erano creati sia dentro che fuori dal locale. Identificati venticinque ragazzi, tutti italiani e maggiorenni, che saranno sanzionati per la violazione delle vigenti disposizioni sanitarie per il contenimento della diffusione del covid-19.

