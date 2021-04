Il tweet: "Sono tutte abbandonate in mare da molte ore a rischio annegamento"

“La situazione delle 270 persone in mare è ancora critica. Sono tutte abbandonati in mare da molte ore a rischio annegamento”. È quanto si legge in una serie di tweet sul profilo di Alarm Phone secondo cui le forze armate maltesi e la guardia costiera italiana si starebbero rifiutando di assistere o di coordinare soccorsi con navi mercantili. “Non vogliamo un’altra tragedia di Pasqua”, scrive la linea di emergenza per i soccorsi nel Mediterraneo. “Le 60 persone in pericolo si muovono lentamente, quasi alla deriva, dicono che l’acqua sta entrando nel motore. In mare da 60 ore, non hanno né acqua né cibo, sono molto stanche. 30 miglia a sud della zona Sar italiana, nessun soccorso in vista”, scrive ancora Alarm Phone. “Di altre 110 persone a sud-ovest di Malta abbiamo perso il contatto ieri pomeriggio. Non sappiamo se siano ancora in mare, se siano state respinte illegalmente in Libia, se è successo qualcos’altro. Speriamo siano ancora vive, ma le autorità si rifiutano di informare noi e i parenti”.

