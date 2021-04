Dodici multe per violazione delle norme anticovid

(LaPresse) Operazione della Finanza in materia di giochi e scommesse nel messinese. I finanzieri del comando provinciale di Messina, assieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel corso di tre distinti interventi, hanno complessivamente denunciato quattro persone alla procura di Barcellona Pozzo di Gotto e contestato violazioni amministrative nei confronti di dodici avventori, per violazione delle norme anti-Covid. Durante una prima ispezione i finanzieri hanno trovato un’associazione ricreativa culturale della città del Longano che, abusivamente, esercitava l’attività di raccolta di giochi ma priva di qualunque autorizzazione. Nel corso dell’intervento, tra l’altro, i finanzieri hanno sorpreso numerose persone intente a giocare su apparecchi non autorizzati, incuranti dei rischi connessi alla situazione epidemiologica e del grave pericolo che avrebbe potuto procurare all’intera comunità. Più in particolare, nel medesimo ambito, nei confronti di dodici persone, sono state contestate le sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle misure di contenimento per il Covid-19.

