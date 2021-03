All'Agenzia delle Entrate l'uomo aveva riportato un' ingente perdita di fatturato

(LaPresse) Era riuscito, dichiarando il falso, ad ottere i rimborsi a fondo perduto destinati alle imprese in difficoltà a causa della pandemia: per questo i finanzieri di Crotone hanno sequestrato ad un imprenditore di Isola Capo Rizzuto beni per oltre 60mila euro, accertando che l’imprenditore titolare di un bar, aveva dichiarato falsamente all’Agenzia delle Entrate di aver avuto un’ingente perdita di fatturato. Appena ricevuto il contributo di denaro pubblico, l’uomo di 32 anni, lo aveva sperperato in spese di carattere personale e non correlate all’attività di impresa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata