La ragazza, che in seguito alle violenze è rimasta incinta, è stata affidata al centro antiviolenza

Lucchetti alla porta d’ingresso di casa e oscuranti alle finestre. Con le accuse di aver sequestrato una ragazza di 21 anni, originaria di un paese in provincia di Bari e di averla violentata, la Polizia ha arrestato un cittadino egiziano di 31 anni. L’uomo è stato condotto nel carcere del capoluogo regionale. La ragazza, incinta, è stata affidata al centro antiviolenza.

Il 31enne è stato fermato sabato pomeriggio nel corso di un controllo in piazza Umberto perché non indossava in maniera corretta la mascherina ed è stato trovato in possesso di coltello a serramanico. Gli agenti hanno deciso di proseguire il controllo nella sua abitazione e una volta arrivati hanno scoperto che c’era un lucchetto esterno: dentro hanno trovato la giovane che ha poi raccontato ai poliziotti il periodo di segregazione e di abusi sessuali iniziati dopo la convivenza, lo scorso mese di dicembre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata