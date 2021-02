Bari, 9 nov. (LaPresse) – "Oggi abbiamo questo piano che progressivamente aprirà dei reparti Covid sulla rete ospedaliera, sia pubblica che privata, della nostra regione per arrivare a fine mese ad avere oltre 3mila posti letto Covid disponibili". È il commento di Pier Luigi Lopalco, l'assessore alle Politiche della salute della Regione Puglia, al piano che dovrebbe portare i posti letto in regione a 3.062 entro fine mese, a fronte di uno scenario che prevede 2.600 ricoveri. Dei posti letto previsti, ha fatto sapere il direttore del Dipartimento promozione della salute Vito Montanaro, 2338 sono nelle strutture pubbliche (2014 per acuti e 324 di post acuzie) e 724 nelle strutture private accreditate (649 per acuti e 75 per post acuti). Nel piano sono coinvolte 28 strutture ospedaliere pubbliche e 6 private. "Il piano dei posti letto – ha dichiarato Montanaro – viene monitorato costantemente e adeguato alle esigenze assistenziali determinate dall'andamento epidemiologico della pandemia. Sono comunque già in corso le attività per reperire ulteriori posti letto nel caso di aggravamento delle previsioni".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata