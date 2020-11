Pfizer: "Il nostro vaccino efficace al 90%"

Pzifer ha annunciato che il suo vaccino contro il SARS-Cov2, sviluppato con il produttore farmaceutico tedesco BioNTec, sarebbe risultato efficace per oltre il 90%. Lo riporta il New York Times che cita i dati delle analisi del colosso farmaceutico. Se i risultati dovssero essere confermati, il vaccino sarebbe "alla pari con i vaccini infantili altamente efficaci per malattie come il morbillo", come scrive il quotidiano statunitense. Secondo Pzifer non sarebbero stati osservati seri problemi di sicurezza: il gruppo prevede di chiedere alla Food and Drug Administration l'autorizzazione di emergenza alla fine di questo mese, dopo aver raccolto i dati sulla sicurezza per due mesi, come da raccomandazione. "Entro la fine dell'anno avrà prodotto dosi sufficienti per vaccinare da 15 a 20 milioni di persone", precisa il NYT citando i dirigenti dell'azienda.

