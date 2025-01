Per gli altri 10 imputati il gup ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzione. Arcuri assolto perché l'abuso d'ufficio è stato abolito

Il Gup di Roma ha assolto l’ex commissario straordinario per l’emergenza sanitaria Covid -19, Domenico Arcuri, dall’accusa di abuso d’ufficio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

L’ex commissario era imputato nel processo sulle mascherine importate dalla Cina, la cui commessa avvenne all’inizio della pandemia nel marzo del 2020, con una fornitura da oltre 800 milioni di mascherine che secondo l’accusa costò alle casse dello Stato più di 1,2 miliardi di euro.

Per gli altri 10 imputati, che hanno scelto il rito ordinario, il Gup accogliendo le richieste della procura di Roma, ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzione sollevando la questione di costituzionalità relativa all’attuale ‘formulazione del traffico d’influenze illecite‘.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata