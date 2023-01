La commissaria Ue alla Salute Kyrikiades: "L'Unità dell'Ue resta il nostro più forte strumento per combattere il coronavirus"

L’Ue propone test Covid in Cina per i viaggiatori prima della partenza. “Oggi il Comitato per la sicurezza sanitaria dell’Ue ha concordato azioni tra cui i test prima della partenza per i viaggiatori provenienti dalla Cina, il rafforzamento del monitoraggio delle acque reflue e l’aumento della sorveglianza interna. La discussione continua domani nella riunione dell’Ipcr (il Meccanismo integrato di risposta politica alle crisi). L’unità dell’Ue rimane il nostro strumento più forte contro il Covid“. Lo scrive su Twitter la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, al termine della riunione del Comitato per la sicurezza sanitaria dell’Ue.

