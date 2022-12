Il bollettino settimanale: 221.154 nuovi positivi (-2,7%) e 686 decessi (+8%)

Continua a confermarsi il calo della curva epidemica in Italia dove però si registra un aumento dei decessi dovuti al covid. A fotografare la situazione è il bollettino settimanale rilasciato dal ministero della Salute secondo cui nella settimana dal 2 all’8 dicembre sono stati 221.154 i nuovi positivi, con una diminuzione del 2,7%, e 686 i decessi: numero questoche equivale ad un aumento del 8%.

Tasso positività 17,6%

Nell’ultima settimana sono 1.256.722 i tamponi effettuati nel nostro Paese, con un calo del 5,2% rispetto alla settimana precedente (1.324.969). Lo fa sapere il ministero della Salute aggiungendo che il tasso di positività è del 17,6% con una variazione di 0,4% rispetto alla settimana precedente (17,2%).

Ok vaccino Pfizer per bimbi under 5

Arriva sempre dal Ministero della Salute l’indicazione per l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età 6 mesi – 4 anni (compresi). Il 24 ottobre, la Commissione Tecnico Scientifica di Aifa, accogliendo il parere espresso dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer), nella specifica formulazione da 3 microgrammi/dose, per la fascia di età 6 mesi – 4 anni (compresi). “Tenuto conto del parere espresso dal Gruppo di Lavoro Permanente sull’infezione da Sars-cov-2 del Consiglio Superiore di Sanità in data 16/11/2022 – si legge nella circolare del ministero – e successive interlocuzioni, si estende la raccomandazione della vaccinazione anti-Sars-cov- 2/covid-19 ai bambini nella fascia di età 6 mesi – 4 anni (compresi) che presentino condizioni di fragilità, tali da esporli allo sviluppo di forme più severe di infezione da Sars-cov2”.

“Inoltre, tenuto conto dell’indicazione di utilizzo autorizzata da Ema e Aifa, tale vaccino potrà essere reso disponibile anche per la vaccinazione dei bambini, nella fascia di età 6 mesi – 4 anni (compresi), che non presentino tali condizioni, su richiesta del genitore o di chi ne ha la potestà genitoriale – aggiunge la circolare – Comirnaty 3 microgrammi/dose viene somministrato per via intramuscolare dopo diluizione come ciclo primario di 3 dosi (da 0,2 mL ciascuna) con la seconda dose a 3 settimane dalla prima dose, e la terza dose almeno 8 settimane dopo la seconda. Se il bambino compie 5 anni tra una dose e l’altra nel corso del ciclo di vaccinazione, dovrà completare il ciclo continuando a ricevere la dose di 3 microgrammi.

