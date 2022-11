Le autorità hanno allentato alcune regole ma Pechino non vuole fare marcia indietro sulla sua politica restrittiva

Nel campus principale dell’Università di Hong Kong due studenti manifestano contro le restrizioni anti-Covid imposte dal governo cinese. I giovani tengono in mano dei fogli bianchi in segno di protesta. Un clima di dissenso diffuso nelle principali città del Paese che ha portato molte persone a chiedere anche le dimissioni del presidente Xi Jinping. Nel frattempo la situazione sembra stia tornando gradulamente alla normalità anche se Pechino fa sapere di non voler fare marcia indietro sulla sua politica di “zero-Covid”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata