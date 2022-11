Una delle drastiche decisioni prese da Pechino per combattere i nuovi focolai del virus

(LaPresse) Le autorità di Guangzhou, nella Cina meridionale, sono al lavoro per creare una nuova struttura in grado di ospitare circa 250mila letti per i positivi al Covid, che così potranno osservare il periodo di quarantena sorvegliati dai medici. È una delle drastiche decisioni prese da Pechino per combattere i nuovi focolai del virus. L’annuncio arriva mentre il governo nazionale cerca di ridurre l’impatto dei controlli anti-Covid che hanno confinato milioni di persone nelle loro case. Le ripetute chiusure di quartieri, scuole e attività commerciali stanno alimentando la frustrazione dei cittadini e gli scontri con gli operatori sanitari. Soltanto nelle ultime 24 ore, Guangzhou ha riportato quasi 10.000 nuovi casi di contagio.

