Il ministro della Salute Orazio Schillaci conferma il progressivo ritorno alla normalità e il reintegro dei medici sospesi

Il bollettino dei contagi Covid non sarà più giornaliero ma diventerà settimanale. A stabilirlo è il ministro della Salute, Orazio Schillaci, confermando quello che in una nota definisce un “progressivo ritorno alla normalità”.

Il documento ministeriale dice: “A sei mesi dalla sospensione dello stato d’emergenza e in considerazione dell’andamento del contagio da Covid-19, ritiene opportuno avviare un progressivo ritorno alla normalità nelle attività e nei comportamenti, ispirati a criteri di responsabilità e rispetto delle norme vigenti”. Anche in base alle indicazioni prevalenti in ambito medico e scientifico, “si procederà alla sospensione della pubblicazione giornaliera del bollettino dei dati relativi alla diffusione dell’epidemia, ai ricoveri e ai decessi, che sarà ora reso noto con cadenza settimanale, fatta salva la possibilità per le autorità competenti di acquisire in qualsiasi momento le informazioni necessarie al controllo della situazione e all’adozione dei provvedimenti del caso”.

È inoltre in via di definizione un provvedimento che consentirà il reintegro in servizio del personale medico e sanitario non in regola con i vaccini anticovid prima del termine di scadenza della sospensione, il 31 dicembre prossimo.

Letta: “Preoccupante liberi tutti”

“Il governo Meloni non ha perso tempo sulle indicazioni con cui muoversi, riportando le lancette indietro. Penso alle scelte che sono state annunciate ieri, inattese, di retromarcia su tutte le misure che riguardano il Covid. I primi annunci sono profondamente sbagliati. Il messaggio è liberi, è tutto ciò contro cui abbiamo lottato nei due anni in cui abbiamo salvato vite umane. Siamo preoccupati”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta durante la Direzione nazionale del Partito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata