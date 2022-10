Il professore: "Erano due anni e mezzo che il virus mi aspettava e ci è riuscito"

Il professor Roberto Burioni, ospite fisso alla trasmissione ‘Che Tempo che Fa’ di Fabio Fazio è risultato positivo al Covid e pertanto si è collegato da casa. “Erano due anni e mezzo che il virus mi aspettava e ci è riuscito – ha detto scherzando – il vaccino mi permette di essere qui, ho qualche linea di febbre, tosse e questa voce alla Barry White che potete sentire però tutto sommato ho una malattia che non è particolarmente grave”. “Il vaccino non ha più una grande efficacia nel proteggere dall’infezione, mentre lo aveva fino alla variante Delta e quindi aveva un senso renderlo obbligatorio per i sanitari e il Green Pass. Io sono l’esempio di come il vaccino non protegga contro l’infezione. Il vaccino è molto efficace nell’evitare conseguenze molto gravi. Abbiamo un virus contagiosissimo e quindi dobbiamo proteggerci”, aggiunge Burioni.

