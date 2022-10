Il report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità

Aumentano casi Covid tra i bambini: la percentuale di contagi nella “popolazione in età scolare negli ultimi sette giorni è in aumento rispetto al resto della popolazione (17,5% vs 14,9%)”. Lo rende noto l’Iss nel suo report settimanale estero sull’andamento della pandemia Nell’ultima settimana, il 17% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 41% nella fascia d’età 5-11 anni, il 42% nella fascia 12-19 anni.

Dall’ultima indagine rapida sulla prevalenza e distribuzione delle varianti emerge che in Italia la variante Omicron risulta avere una prevalenza stimata al 100%. La sottovariante BA.5 è ampiamente predominante, con una prevalenza a livello nazionale pari a 94,4%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata