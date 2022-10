Il bollettino del 3 ottobre del ministero della Salute

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 13.316 casi di Covid, in calo rispetto a quelli registrati il 1 ottobre (33.876) e il 2 (28.509). I tamponi effettuati sono 85.693 con un tasso di positività al 15,5% (-3,8%). In aumento i decessi, 47, rispetto ai 20 di ieri e ai 38 di del 1 ottobre, giornata in cui è stato eliminato l’obbligo di indossare le mascherine sui mezzi pubblici.

Il totale dei casi da inizio pandemia arriva così a 22.542.568 e la conta delle vittime sale a 177.197.

