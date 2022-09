Il bollettino del 24 settembre: tasso di positività al 14,6%, scendono terapie intensive e ricoveri ordinari

Continua il trend di questa settimana con casi e decessi di Covid in aumento nel nostro Paese. Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati 22.265 i casi di Covid e 43 i morti. In salita anche il tasso di positività che è arrivato al 14,6% rispetto al 13,9% di ieri. Diminuisce invece la curva ospedaliera: le terapie intensive scendono di 8 unità nel saldo tra ingressi e uscite così come calano anche i ricoveri ordinari il cui saldo è in negativo di 20 unità.

