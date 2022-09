Sono 12.082 i nuovi casi, 32 i decessi

Sono 12.082 i nuovi casi di contagio da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 32 i decessi. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati effettuati 12.082 tamponi e il tasso positività al Covid si è attestato al 12,4%, registrano un +0,2% rispetto a ieri.

Sono 54 in meno i ricoveri in area medica per Covid, per un totale di 3.420 pazienti. Aumentano invece i pazienti nelle terapie intensive (+8), per un totale di 157 ricoverati.

