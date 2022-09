Sono 23.161 i nuovi positivi e 93 i morti. Diminuisce il tasso di positività così come calano ricoveri e terapie intensive

Aumentano i casi di coronavirus nelle ultime 24 ore così come i decessi. Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute sono 23.161 i nuovi positivi al Covid in Italia mentre i morti sono 93. I tamponi processati sono invece 184.211 per un tasso di positività del 12,6%. Diminuiscono sia le terapie intensive che i ricoveri ordinari, scesi rispettivamente di 13 e 121 unità.

