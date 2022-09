Il tasso di positività all'11,1%. Scendono ancora i ricoveri ordinari

Sono 15.566 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 140.365 tamponi con un tasso di positività all’11,1%. Netto calo nei decessi: sono 18 quelli comunicati dal bollettino del ministero della Salute contro i 59 del giorno prima. Il totale delle vittime sale così a 176.175. I ricoveri in terapie intensiva risalgono di una unità. Ancora in calo i ricoveri ordinari, -81.

