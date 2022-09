Lo registra un rapporto dell' United Nations Development Programme

Sulla scia della pandemia, e per la prima volta in assoluto, il valore dell’indice di sviluppo umano globale (HDI) è diminuito, per due anni consecutivi. Molti paesi hanno registrato continui cali dell’ISU nel 2021. Lo registra un rapporto dell’ United Nations Development Programme (UNDP). L’inversione – sottolinea il rapporto Onu- è quasi universale poiché oltre il 90% dei paesi ha registrato un calo del proprio punteggio HDI nel 2020 o nel 2021 e oltre il 40% è diminuito in entrambi gli anni. E la crisi si sta ancora aggravando per molti. Mentre alcuni paesi stanno cominciando a rimettersi in piedi- rileva il rapporto Onu-, la ripresa è disomogenea e parziale, aumentando ulteriormente le disuguaglianze nello sviluppo umano. L’America Latina, i Caraibi, l’Africa subsahariana e l’Asia meridionale sono stati particolarmente colpiti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata