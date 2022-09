Il tasso di positività cala al 10,4%. In calo i ricoveri ordinari e le terapie intensive

Sono 6.610 i nuovi casi di Covid in Italia, secondo quanto riportato dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 13.197.

I tamponi effettuati sono 63.822.

Il tasso di positività scende al 10,4%, in calo di quasi un punto e mezzo percentuale rispetto a ieri (11,8%).

Aumenta invece il numero dei morti, che sono 40, dieci in più rispetto alla rilevazione di ieri.

In calo i ricoveri negli ospedali. Nei reparti ordinari i pazienti sono 4.566, 7 in meno rispetto a ieri. Nelle terapie intensive ci sono 185 persone, 5 in meno rispetto a 24 ore fa.

