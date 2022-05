Diminuiscono i ricoveri ordinari e le terapie intensive

Sono 44.489 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore e 148 i decessi registrati secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute. I tamponi processati sono 335.217 per un tasso di positività del 13,3%, lievemente in salita rispetto al 13%. Calano i ricoveri ordinari, diminuiti di 166 unità, così come quelli in terapia intensiva: -16 nel saldo tra ingressi e uscite.

