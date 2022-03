Il tasso di positività al 14,8%. In calo te terapie intensive, -6

Sono 77.621 i nuovi casi di Covid-19 in Italia con il tasso di positività in calo al 14,8%. Le vittime sono 170. Lo evidenzia l’ultimo bollettino del ministero della Salute. Tornano in lieve calo le terapie intensive, -6. Salgono invece ancora i ricoveri ordinari: +131. Le persone attualmente positive in Italia sono 1.282.816 con un incremento in 24 ore di oltre 15 mila unità.

