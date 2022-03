Così il presidente della Regione Lazio: "Se l'Europa lo validasse, vorremmo produrlo qui"

(LaPresse) “Noi non abbiamo cambiato idea ma come la Merkel in Germania e le altre Regioni che hanno la produzione industriale, se quel vaccino dovesse passare le valutazioni europee vorremmo produrlo qui per creare ricchezza e lo ridirei altre cento mila volte ovviamente se l’Europa validasse il vaccino. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti risponde ai giornalisti sulla sperimentazione del vaccino russo Sputnik presso l’ospedale Spallanzani di Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata