Sono 59.555 i casi, 82 le vittime, secondo l'ultimo bollettino ministeriale

Sono 59.555 i nuovi casi di Covid in Italia, con un tasso di positività che sale leggermente, al 15,5%: 384.323 mila i tamponi effettuati in 24 ore. Lo riporta l’ultimo bollettino del Ministero della Salute a proposito dei contagi da coronavirus in Itala.

Sono 82 i morti, salgono i posti occupati in terapia intensiva (+12) e quelli nei reparti ordinari (+158).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata