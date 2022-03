Il tasso di positività che sia attesta al 12,9%. Cala ancora il numero dei pazienti ricoverati in ospedale

Sono 53.825 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia per un totale di 13.323.128 e 133 i pazienti morti, che portano il totale delle vittime italiane del virus a 156.782 all’inizio della pandemia. É quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati eseguiti ben 417.777 tamponi, per un totale di 192.230.588 dall’inizio della pandemia. Grazie a questi test sono stati individuati 53.825 nuovi casi, con il tasso di positività che sia attesta al 12,9%.

Cala ancora il numero dei pazienti ricoverati in ospedale per il Covid-19. In particolare, al momento sono 513 i letti occupati in terapia intensiva, 14 meno di ieri, e 8.234 quelli in area medica, ben 40 in meno di ieri.

