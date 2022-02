Oltre mezzo milione i tamponi processati, tasso di positività al 10,8%

Sono 59.749 i nuovi casi di covid e 278 i morti nel nostro Paese secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 555.080 tamponi per un tasso di positività che si attesta al 10,8%, stabile rispetto al 10,2% di ieri.

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, sono attualmente 1.073 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un saldo negativo di 46 unità tra entrate e uscite. Per quanto invece riguarda gli altri ricoveri, quelli dei pazienti con sintomi nei reparti ordinari, sono 475 in meno rispetto a ieri.

