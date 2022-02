Quasi 700mila i tamponi processati per un tasso di positività al 10,2%

Continua il calo della curva epidemica in Italia con l’ultimo bollettino del ministero della Salute che certifica 70.852 nuovi casi e 388 decessi. Nelle ultime 24 ore sono 695.744 i tamponi processati per un tasso di positività stabile al 10,2%. Diminuiscono ancora anche i pazienti ospedalizzati: sono 448 in meno quelli ricoverati nei reparti ordinari mentre diminuiscono di 54 unità quelli nelle terapie intensive.

Per quanto riguarda le regioni più colpite, quella con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia dove sono stati registrati 7.757 contagi. Seguono Campania (+7.614), Lazio (+7.407), Veneto (+7.298) e Puglia (+6.154). La regione meno colpita è la Val d’Aosta con 93 nuovi positivi.

Qui i dati del 14 febbraio.

