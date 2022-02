Manifestazione a Roma per protestare contro l'obbligo del Super Green Pass

(LaPresse) “Ho 54 anni sono un manutentore, ho chiesto all’azienda di darmi delle ferie e ora cercherò di capire cosa fare ma sicuro non mi vaccinerò, perderò il lavoro ma rimango libero”. A parlare è Marco, manutentore rimasto senza lavoro, perchè convinto No Vax, dopo l’entrata in vigore del Super Green Pass obbligatorio per gli Over 50 sul posto di lavoro. “Io sono una docente – racconta invece Maria Rosaria, professoressa licenziata – ero appena entrata di ruolo, ma invece di firmare il contratto, ho firmato il mio licenziamento. Io non sono No Vax, ma sono una “schierata”, lo faccio per la mia libertà. Cosa farò da domani? Non lo so, ma rimarrò libera”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata