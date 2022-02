La polizia presidia la zona. Martedì nuovo appuntamento

(LaPresse) Un piccolo presidio di No vax e No Greenpass ha deciso di “presidiare” piazza Venezia e passare la notte dentro delle tende dopo il flop della manifestazione odierna a cui hanno preso parte in pochi. L’appuntamento è rilanciato per domani mattina. La polizia rimane a presidiare “l’accampamento” improvvisato senza intervenire.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata