Il ministro della Salute: "Bonus psicologico ci sarà, è primo segnale"

“La mascherina è stato uno strumento fondamentale in questi mesi e lo è ancora: vanno sempre indossate al chiuso e all’aperto vanno indossate appena c’è un elemento di rischio, ciò anche per buon senso”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato da Lucia Annunziata a Mezz’ora in più su Raitre. “Se io sono all’esterno in un parco o cammino per strada senza rischi tolgo la mascherina, ma la norma che ho firmato dice che la mascherina va tenuta con se e se ci sono assembramenti va indossata”, aggiunge l’esponente del governo, che poi fa sapere che il bonus psicologico “ci sarà” nel Milleproroghe “e stiamo lavorando anche a un finanziamento per bonus di assistenza psicologica. Attenzione però, con il bonus psicologico non risolviamo tutto, dobbiamo rafforzare il Servizio sanitario nazionale. Il bonus è un primo segnale e mi c’è il mio impegno”.

“Se rimarrà il CTS? Valuteremo, non ci sono ancora decisioni. Ma lavoreremo ancora a stretto contatto con la nostra comunità scientifica. Valuteremo le modalità tecniche quando arriveremo sotto la scadenza del 31 marzo, ma il governo continuerà a lavorare con la comunità scientifica. Io credo che il rapporto tra politica e scienza, pur nella loro autonomia, sia un patrimonio del paese”, afferma ancora Speranza.

