Qualcuno continua a tenerla, spesso per comodità: al chiuso è ancora obbligatoria

(LaPresse) Da oggi, venerdì 11 febbraio, l’Italia ha eliminato l’obbligo di mascherine all’aperto su tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per le zone particolamente affollate. In molti hanno accolto questa decisione come una ‘liberazione’, mentre altri hanno continuato a indossarla: “Abbiamo una bimba piccola, le città sono affollate, meglio tutelarla” spiega un cittadino che cammina per le vie di Roma. In tanti la tengono perché entrando e uscendo dai negozi, o salendo e scendendo dai mezzi pubblici, preferiscono non doverla continuamente togliere e mettere: “La sto indossando perché sono appena uscito da un negozio e poi prendo i mezzi pubblici” racconta infatti un giovane che indossa la Ffp2 in centro a Roma.

