Carovane di vetture da tutto il paese: la protesta come quella dei camionisti canadesi

(LaPresse) – Da tutta la Francia sono partiti convogli di auto dirette a Parigi per protesta contro le restrizioni anti-Covid ancora in atto nel paese, come l’obbligo di certificato per diverse attività e luoghi. La manifestazione si ispira a quelle attuate dai camionisti in Canada che hanno paralizzato la capitale Ottawa. I dimostranti hanno intenzione di raggiungere anche Bruxelles e bloccare le due capitali. La polizia di Parigi ha vietato le proteste da venerdì a lunedì.

