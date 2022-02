Parte dallo Spallanzani la prima somministrazione della nuova pillola Pfizer

“Con la pillola Paxlovid siamo all’inizio di una nuova era nela lotta al Covid“. Parte dall’Istituto Spallanzani la prima somministrazione della nuova pillola contro il Covid targata Pfizer.

“È un modo nuovo per affrontare la malattia, rendendola più facile da contenere“, ha spiegato a La Presse il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia. “Rispetto ai monoclonali è più facile da prendere, non ha bisogno di ospedalizzazione e ci aiuta fare il primo passo verso quello che sarà l’obiettivo primario: rendere il Covid una malattia curabile a casa senza ingolfare gli ospedali“.

“Non sostituirà il vaccino, ma insieme al vaccino ci porterà fuori dall’emergenza in via definitiva”, ha sottolineato Vaia. “Il target sono i 40/50enni con patologie gravi, le persone fragili come gli immunodepressi ma – si raccomanda – va affrontata nel modo più rapido possibile. È importante che chi viene sia sintomatico da meno di cinque giorni”.

