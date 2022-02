Il sottosegretario alla Salute: "Questo non vuol dire abbadonare la prudenza"

“Bisogna dare messaggi positivi. I nostri cittadini da due anni rispettano regole e restrizioni e hanno aderito in massa alla campagna vaccinale. Credo che dall’11 febbraio cadrà l’obbligo di mascherine all’aperto non solo in zona bianca ma ovunque. Questo non vuol dire abbadonare la prudenza”. Lo dice a Tagadà su La7 il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. “C’è una discussione in atto – aggiunge – ma ho motivi per dire che si andrà in questa direzione”.

