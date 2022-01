Tasso di positività invariato al 13,7%. Calano terapie intensive (-42) e ricoveri ordinari (-160). Sono 999.490 i tamponi processati

Sono 137.147 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, 377 i decessi secondo il bollettino odierno del Ministero della Salute. Ancora in calo i ricoveri negli ospedali: -42 in intensiva, -160 nei reparti ordinari. Sono 999.490 i tamponi processati con un tasso di positività che resta invariato al 13,7%. Ieri erano stati registrati 143.898 casi e 378 decessi.

