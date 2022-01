Dal primo febbraio scattano le multe. In calo i contagi

(LaPresse) Resiste lo zoccolo duro degli over 50 no vax. Sarebbero ancora almeno 1 milione e 600 mila gli ultra 50enni che non hanno ancora ricevuto il vaccino e non possono avere il green pass. E dal primo febbraio scattano le multe stabilite nel dpcm. Nell’ultima settimana inoltre le prime dosi per le fasce d’età più a rischio sono scese del 25,6%. Intanto ancora in calo la curva del contagio in Italia. Ieri poco più di 155 mila casi con 389 decessi. Scendono ancora i ricoveri. E arriva l’allarme di medici e farmacisti sui tamponi fai da te: sbagliati due risultati su tre.

