La dirigente della polizia locale: "Controlli a tappeto alle fermate di bus e metro"

(LaPresse) La prima multa a Roma, nel giorno di entrata in vigore del super green pass per i trasporti, è stata elevata alla stazione Termini a carico di un ragazzo che usciva dalla metro B e non indossava la mascherina Ffp2. “Siamo in strada a pieno organico – ha detto la dirigente del primo gruppo di polizia locale della Capitale, Donatella Scafati – procediamo con controlli a tappeto alle fermate di bus e metro. Verifichiamo il supergreen pass e controlliamo il corretto utilizzo delle mascherine Ffp2”. La multa per chi non le indossa, dove obbligatorie, è di 400 euro.

