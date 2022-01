Così il presidente del Consiglio nel corso di una conferenza stampa

(LaPresse) “La scuola è fondamentale per la democrazia, va tutelata e protetta non abbandonata”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso di una conferenza stampa ha ribadito che “il governo ha come sua priorità che la scuola sia aperta e in presenza”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

